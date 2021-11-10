10 Ноября 2021
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Общество
колония-поселения, заключенные, решетка, проволока (2016) | Фото: lotosgtrk.ru

Опубликованы новые видео насилия над заключенными в Саратовской области

Gulagu.net обнародовал видеозапись о пытках в российских колониях.

Ролики размещены на YouTube правозащитного проекта. Утверждается, что записи были сделаны в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. Речь идет о шести эпизодах изнасилований и издевательств, которые были совершены с июля 2015 года по сентябрь 2020 года.

По словам правозащитников, заключенные издевались над другими людьми при кураторстве начальника отдела "М" регионального управления ФСБ Дамира Ямбаева, заместителя начальника отдела собственной безопасности регионального УФСИН Юрия Вдовина и других высокопоставленных чиновников службы.

Как уверяют правозащитники, они согласовывали свои действия с первым заместителем директора ФСИН Анатолием Рудым. Из видео следует, что видеорегистраторы, на которые делались записи, были получены в отделе безопасности ОТБ-1, сообщает "Коммерсант".

Ранее Gulagu.net опубликовали видеоархив с пытками и издевательствами над заключенными в нескольких российских колониях. Были возбуждены уголовные дела, но вместе с тем в розыск объявили и информатора правозащитников.

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Теги: заключенные, издевательства, Gulagu.net



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Ранее 02.11.2021 11:27 Мск Facebook заблокировал страницу главы правозащитников из организации Gulagu.net


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