10 Ноября 2021
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Общество В России Москва
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Кремле готовы рассмотреть новую информацию о пытках в российских колониях

В Кремле отреагировали на публикацию в сети второй части видеоархива с издевательствами над заключенными, записанного, предположительно, в российских исправительных учреждениях.

"Пока рано говорить о результатах проверок, они совсем недавно начались. Проверки идут, система отреагировала. Новая информация, безусловно, будет также рассматриваться", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что во второй части архива речь идет о пытках над заключенными в саратовской колонии, но в ближайшее время будут опубликованы видео и из других регионов.

После публикации первой части архива СКР возбудил несколько уголовных дел, а в управлении ФСИН по Саратовской области частично сменилось руководство.

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Теги: пытки, кремль, правозащитники, фсин



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Развитие сюжета:

Ранее 10.11.2021 14:43 Мск 18 сотрудников ФСИН уволены после публикации архивов с пытками заключенных в Саратовской области


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