В Кремле готовы рассмотреть новую информацию о пытках в российских колониях

В Кремле отреагировали на публикацию в сети второй части видеоархива с издевательствами над заключенными, записанного, предположительно, в российских исправительных учреждениях.

"Пока рано говорить о результатах проверок, они совсем недавно начались. Проверки идут, система отреагировала. Новая информация, безусловно, будет также рассматриваться", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что во второй части архива речь идет о пытках над заключенными в саратовской колонии, но в ближайшее время будут опубликованы видео и из других регионов.

После публикации первой части архива СКР возбудил несколько уголовных дел, а в управлении ФСИН по Саратовской области частично сменилось руководство.