Премьер Польши заявил, что Лукашенко исполняет "сценарий Путина по восстановлению Российской империи"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в Сейме, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина" и реализует его сценарий. Так он прокомментировал действия мигрантов на восточной границе.

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По его мнению, Лукашенко лишь "исполнитель сценария восстановления Российской империи". При этом атаку мигрантов он считает "постановкой спектакля". Мигрантов будто бы свезли "для дестабилизации ситуации в Польше, Прибалтике и ЕС".

Моравецкий также ожидает, что мигранты могут двинуться через Украину.

Вчера стало известно, что Польша стянула военных и боевую технику к лагерю мигрантов. Лукашенко в телефонном разговоре заявил президенту РФ Владимиру Путину о беспокойстве по этой причине.

Вчера Сейм Литвы поддержал предложение правительства о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за "шантажа мигрантами".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе спровоцирован действиями Запада на Ближнем Востоке, когда страны ЕС и НАТО навязывали жителям этих стран "лучшую жизнь по западным образцам". Он также высказал мысль, что Европа могла бы платить Белоруссии так же, как она платит Турции за содержание мигрантов.