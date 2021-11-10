Премьер Польши заявил, что Лукашенко исполняет "сценарий Путина по восстановлению Российской империи"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в Сейме, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина" и реализует его сценарий. Так он прокомментировал действия мигрантов на восточной границе.
По его мнению, Лукашенко лишь "исполнитель сценария восстановления Российской империи". При этом атаку мигрантов он считает "постановкой спектакля". Мигрантов будто бы свезли "для дестабилизации ситуации в Польше, Прибалтике и ЕС".
Моравецкий также ожидает, что мигранты могут двинуться через Украину.
Вчера стало известно, что Польша стянула военных и боевую технику к лагерю мигрантов. Лукашенко в телефонном разговоре заявил президенту РФ Владимиру Путину о беспокойстве по этой причине.
Вчера Сейм Литвы поддержал предложение правительства о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за "шантажа мигрантами".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе спровоцирован действиями Запада на Ближнем Востоке, когда страны ЕС и НАТО навязывали жителям этих стран "лучшую жизнь по западным образцам". Он также высказал мысль, что Европа могла бы платить Белоруссии так же, как она платит Турции за содержание мигрантов.