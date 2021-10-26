Постановления главного санитарного врача обязательны к исполнению, - эксперт

Постановление главного санитарного врача является обязательным для исполнения, хоть и не имеет статус нормативного правового акта. Об этом на примере решения суда, вынесенного в Югре, написал в своём Telegram эксперт по вопросам семейного права, председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи", юрист Павел Парфентьев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в сети появился ролик, в котором объясняется, что постановление главного санитарного врача, говорящее об отстранении работника от службы, нормативным актом не является.

"По интернету "забегала" информация о якобы "великой судебной победе". Суд в Ханты-Мансийской АО в своем определении счёл, что постановление главного санитарного врача региона не является нормативным правовым актом. Из этого (почему-то) делается вывод о том, что речь идёт о рекомендации, которую можно законно не исполнять, что работодатели не могут ссылаться на это постановление, к чему-либо обязывая работников. Сразу скажу – это неверный вывод. Некомпетентный и неграмотный", - уточнил Парфентьев.

Если какой-то юрист делает на этом определении суда себе рекламу, выдавая его за достижение или "победу", он или не знает элементарных для специалиста правовых норм, или сознательно использует в рекламных целях их незнание людьми.