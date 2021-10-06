06 Октября 2021
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Происшествия СЗФО
черное море (2008) | Фото: Накануне.ru

Погибшие на затонувшем в Белом море судне были супругами

Стали известны подробности кораблекрушения судна "Фаворит" в Белом море. Уже известно, что погибли два человека – владелец судна Константин К. и его супруга Оксана. Выжил их сын Кирилл, поиски еще двух членов экипажа – механиков – продолжаются, но, предположительно, они не успели выбраться из трюма судна, когда его начало заливать водой.

Telegram-канал "112" сообщил о показаниях Кирилла: семья перегоняла судно из Новороссийска в Териберку по рекам и каналам. Уже в Белом море сломался двигатель, его пытались починить, в это время испортилась погода. Мать и сын приготовили спасательный плот и лодку, женщина также подала сигнал бедствия на сушу.

Внезапно произошел резкий крен судна, люди оказались в ледяной воде, держались за плот сколько могли. У Константина случилась судорога, он отцепился от плота и ушел под воду. Затем от плота оторвало Оксану и Кирилла. Тело главы семьи нашли сегодня утром. Оксана скончалась от переохлаждения в машине "скорой помощи" накануне.

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Погибшие на затонувшем в Белом море судне были супругами

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Теги: кораблекрушение, спасательный плот, судно, затопление



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