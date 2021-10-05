05 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Презентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект шведского бюро Semr&#233;n & M&#229;nsson из Санкт-Петербурга (2021) | Фото: 100+ Forum Russia

В Екатеринбурге представили проекты реконструкции набережной Исети

Архитектурные и проектные бюро представили гостям VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild сразу пять концепций преобразования набережной Исети в Екатеринбурге. Первые итоги конкурса были подведены еще в августе, когда поступили рекордные 42 заявки на участие. Из них были отобраны лучшие для дальнейшей презентации общественности. Среди них концепты: шведского бюро Semrén & Månsson, Архитектурного бюро Тимура Башкаева, проектного бюро APEX, открытого консорциума (архитектурные бюро "Плотинка" и FISH studio, а также проектное бюро R1) и консорциума S&P + Novascape.

Все пять проектов затрагивают территории площадью в 57 га в границах улиц: Карла Либкнехта - Ленина - 8 марта - Бориса Ельцина - Николая Никонова.

Первым свою концепцию реконструкции представило шведское бюро Semrén & Månsson. Авторы предложили вернуть Краснознаменную группу в качестве исторического памятника, который будет гармонично вписываться в общую картину. На самой набережной расположится несколько сцен и киноквартал, а у здания "Космоса" вырастет колесо обозрения. В концепте также предполагается пешеходный мост, который шел бы через пруд от Ельцин Центра до "Космоса".

Презентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект шведского бюро Semrén & Månsson из Санкт-Петербурга(2021)|Фото: 100+ Forum RussiaПрезентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект шведского бюро Semrén & Månsson из Санкт-Петербурга(2021)|Фото: 100+ Forum RussiaПрезентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект шведского бюро Semrén & Månsson из Санкт-Петербурга(2021)|Фото: 100+ Forum RussiaПрезентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект шведского бюро Semrén & Månsson из Санкт-Петербурга(2021)|Фото: 100+ Forum Russia

Также авторы собираются благоустроить набережную, используя зоны отдыха с качелями, спортивный и плавательный бассейны с дорожками (зимой могут использоваться, как каток), водную площадку для детей, плавучую сцену для музыкантов, амфитеатр на берегу, кофе-поинты и киоски. Более того, каждый из кварталов будет отличаться от других в зависимости от своей направленности.

  • Так, в Кино-квартале будет прослеживаться тематика космоса и, соответственно, раскрываться тема истории кино.
  • Сквер ЮНЕСКО станет прогулочным городским парком и местом для свадебных торжеств и фото-сессий.
  • Возле "Дома Журналистов" территория будет оформлена в литературной тематике с помощью больших скамеек в виде букв и прочих литературных МАФов.
  • Учебный квартал станет активным молодежным пространством с небольшими зонами отдыха, велопарковкой, обеденными зонами и возможностью контролируемого самовыражения учеников и студентов.
  • В Археологическом сквере с помощью ажурных форм художники воссоздадут исторические здания, которые ранее располагались на территории. Также внутри сквера будут построены дождевой сад и детская площадка, на которой под песком расположится искусственный скелет, что особенно понравится юным археологам.

Вторым свой концепт представило Архитектурное бюро Тимура Башкаева, которое предложило поделить набережную на три зоны: парадную (Плотинка, правый берег до ККТ "Космос" и левый берег до театра Драмы), западную (Октябрьская площадь до Макаровского моста) и восточную (от "Динамо" до Макаровского моста). Представители бюро предложили расположить в третей зоне "домашнюю набережную" с кафе, амфитеатром и песчаным и каменным пляжами. Здесь также установят колесо обозрения и пешеходный мост от Октябрьской площади до "Динамо". На Театральной площади жители города смогут насладиться видом водопада, который станет продолжением уже существующего фонтана и его связующим звеном с рекой. Над ним же расположится пешеходный переход на другой берег. В свою очередь территории у Драмтеатра решено еще больше озеленить.

Презентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект архитектурного бюро Тимура Башкаева(2021)|Фото: 100+ Forum RussiaПрезентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект архитектурного бюро Тимура Башкаева(2021)|Фото: 100+ Forum Russia

Главной идеей концепции является соединение Востока и Запада, взаимопроникновение культур и их лучших сторон.

Проектное бюро APEX предложило сразу 35 дополнений, которые будут объединены одним стилем. Одним из таких стала водная тематика, включающая в себя: открытый плавательный бассейн у "Динамо", кинотеатр на воде, вынесенные над водой площадки для горожан, а также украшение набережной у Драмтеатра болотистой растительностью. Это также третий концепт, который предлагает установку колеса обозрения. Помимо него на территории появятся скейт-парк, детская и спортивная площадки, воздушный пирс у Храма-на-крови, зона с качелями под мостом и цветущий сад.

Презентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект проектного бюро APEX(2021)|Фото: 100+ Forum RussiaПрезентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект проектного бюро APEX(2021)|Фото: 100+ Forum RussiaПрезентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект проектного бюро APEX(2021)|Фото: 100+ Forum RussiaПрезентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект проектного бюро APEX(2021)|Фото: 100+ Forum Russia

Также насладиться отдыхом можно будет прокатившись на корабликах, которые пустят от пирса, и во время прочтения книги в плавучей библиотеке. Приятным дополнением станет открытый плавучий кинотеатр, гастробар, городская гостиная с диванами и торшерами и теплые павильоны для лыжников и бегунов.

Четвертое объединение сразу нескольких архитекторов из бюро "Плотинка", FISH studio и R1 специально консультировалось с организаторами Ural Music Night. Так, набережную предложено поделить на две зоны: концертную для мероприятий и транзитную, благодаря которой удастся решить инфраструктурные проблемы с помощью продления велосипедных и пешеходных маршрутов вдоль набережной. Для удобства горожан у станции "Динамо" появится транспортно-пересадочный узел для перехода с метро прямиком на троллейбус или автомобиль, который можно оставить на ближайшей парковке. Еще один участок будет также отдан пешеходам после сноса забора вокруг дома Севастьянова.

Презентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект открытого консорциума (архитектурные бюро "Плотинка" и FISH studio, а также проектное бюро R1)(2021)|Фото: 100+ Forum RussiaПрезентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект открытого консорциума (архитектурные бюро "Плотинка" и FISH studio, а также проектное бюро R1)(2021)|Фото: 100+ Forum Russia

Не забыли авторы и про досуговую часть. Под Макаровским мостом предполагается организовать пространство для уличных художников, а у "Динамо" построить открытые бассейны. А еще в Исети появится гигантская "резиновая" уточка. По словам авторов, она делает известным каждый город, в котором появляется, что положительно скажется на развитии туризма в уральской столице. На нем также удачно скажутся и культурные мероприятия, для которых и будет подготовлена набережная.

Завершил презентацию консорциум S&P + Novascape, который предложил создать посреди пруда напротив ДИВСа и "Ельцин-центра" насыпной остров. На нем может расположиться большая детская площадка в эко-стиле, а зимой детская зона будет превращаться в ледовый городок. Соединят берега с островом легкие плавучие мосты. Под Макаровским мостом также предусмотрен переход с деревянным настилом. Архитекторы предлагают построить и новый большой причал с плавучей зоной для кафе и ритейла, а на участке от ДИВСа до Литературного квартала организовать большой парк для спокойного отдыха граждан.

Презентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект консорциума S&P + Novascape(2021)|Фото: 100+ Forum RussiaПрезентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект консорциума S&P + Novascape(2021)|Фото: 100+ Forum RussiaПрезентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект консорциума S&P + Novascape(2021)|Фото: 100+ Forum Russia

Свои предложения, идеи и мнения касательно проектов может высказать любой желающий на официальном портале Екатеринбурга. Начиная с октября по ноябрь горожане смогут решить, какой будет набережная Исети в Екатеринбурге. Бывший глава города Аркадий Чернецкий подчеркнул, что к выбору концепции необходимо подходить осторожно, так как на первый взгляд стоящая идея может при реализации испортить внешний вид центра города.

"Наш городской пруд является изюминкой города, и к развитию этой территории, непосредственно прилегающей к городскому пруду, мы всегда подходили по принципу хирурга - не навредить. Потому что какая-то постройка, не вписывающаяся в существующий и органично сложившийся образ городского пруда, на многие годы, если не на десятилетия, испортит центр города. К сожалению, у меня была возможность убедиться в этом на практике многих российских городов, когда некая конъюнктурная застройка в силу каких-то веяний, в то или иное время появлявшихся в нашей строительной отрасли, портила города и его историческое ядро. Эта порча накладывалась на город в течение многих десятилетий. На пруд было обращено внимание. Мы искали лучшие возможности. Я вполне допускаю, что может появиться проект-"звезда", за который мы все с вами дружно проголосуем и будем реализовывать. Но скорее всего, те идеи, которые заявлены в проектах-победителях, можно будет каким-то образом интегрировать для того, чтобы создать законченный проект обустройства городского пруда", - заявил Чернецкий.

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В Екатеринбурге представили проекты реконструкции набережной Исети

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Теги: набережная городского пруда, Исеть, Екатеринбург, концепт



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