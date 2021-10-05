В Екатеринбурге представили проекты реконструкции набережной Исети

Архитектурные и проектные бюро представили гостям VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild сразу пять концепций преобразования набережной Исети в Екатеринбурге. Первые итоги конкурса были подведены еще в августе, когда поступили рекордные 42 заявки на участие. Из них были отобраны лучшие для дальнейшей презентации общественности. Среди них концепты: шведского бюро Semrén & Månsson, Архитектурного бюро Тимура Башкаева, проектного бюро APEX, открытого консорциума (архитектурные бюро "Плотинка" и FISH studio, а также проектное бюро R1) и консорциума S&P + Novascape.

Все пять проектов затрагивают территории площадью в 57 га в границах улиц: Карла Либкнехта - Ленина - 8 марта - Бориса Ельцина - Николая Никонова.

Первым свою концепцию реконструкции представило шведское бюро Semrén & Månsson. Авторы предложили вернуть Краснознаменную группу в качестве исторического памятника, который будет гармонично вписываться в общую картину. На самой набережной расположится несколько сцен и киноквартал, а у здания "Космоса" вырастет колесо обозрения. В концепте также предполагается пешеходный мост, который шел бы через пруд от Ельцин Центра до "Космоса".

Также авторы собираются благоустроить набережную, используя зоны отдыха с качелями, спортивный и плавательный бассейны с дорожками (зимой могут использоваться, как каток), водную площадку для детей, плавучую сцену для музыкантов, амфитеатр на берегу, кофе-поинты и киоски. Более того, каждый из кварталов будет отличаться от других в зависимости от своей направленности.

Так, в Кино-квартале будет прослеживаться тематика космоса и, соответственно, раскрываться тема истории кино.

будет прослеживаться тематика космоса и, соответственно, раскрываться тема истории кино. Сквер ЮНЕСКО станет прогулочным городским парком и местом для свадебных торжеств и фото-сессий.

станет прогулочным городским парком и местом для свадебных торжеств и фото-сессий. Возле "Дома Журналистов" территория будет оформлена в литературной тематике с помощью больших скамеек в виде букв и прочих литературных МАФов.

территория будет оформлена в литературной тематике с помощью больших скамеек в виде букв и прочих литературных МАФов. Учебный квартал станет активным молодежным пространством с небольшими зонами отдыха, велопарковкой, обеденными зонами и возможностью контролируемого самовыражения учеников и студентов.

станет активным молодежным пространством с небольшими зонами отдыха, велопарковкой, обеденными зонами и возможностью контролируемого самовыражения учеников и студентов. В Археологическом сквере с помощью ажурных форм художники воссоздадут исторические здания, которые ранее располагались на территории. Также внутри сквера будут построены дождевой сад и детская площадка, на которой под песком расположится искусственный скелет, что особенно понравится юным археологам.

Вторым свой концепт представило Архитектурное бюро Тимура Башкаева, которое предложило поделить набережную на три зоны: парадную (Плотинка, правый берег до ККТ "Космос" и левый берег до театра Драмы), западную (Октябрьская площадь до Макаровского моста) и восточную (от "Динамо" до Макаровского моста). Представители бюро предложили расположить в третей зоне "домашнюю набережную" с кафе, амфитеатром и песчаным и каменным пляжами. Здесь также установят колесо обозрения и пешеходный мост от Октябрьской площади до "Динамо". На Театральной площади жители города смогут насладиться видом водопада, который станет продолжением уже существующего фонтана и его связующим звеном с рекой. Над ним же расположится пешеходный переход на другой берег. В свою очередь территории у Драмтеатра решено еще больше озеленить.

Главной идеей концепции является соединение Востока и Запада, взаимопроникновение культур и их лучших сторон.

Проектное бюро APEX предложило сразу 35 дополнений, которые будут объединены одним стилем. Одним из таких стала водная тематика, включающая в себя: открытый плавательный бассейн у "Динамо", кинотеатр на воде, вынесенные над водой площадки для горожан, а также украшение набережной у Драмтеатра болотистой растительностью. Это также третий концепт, который предлагает установку колеса обозрения. Помимо него на территории появятся скейт-парк, детская и спортивная площадки, воздушный пирс у Храма-на-крови, зона с качелями под мостом и цветущий сад.

Также насладиться отдыхом можно будет прокатившись на корабликах, которые пустят от пирса, и во время прочтения книги в плавучей библиотеке. Приятным дополнением станет открытый плавучий кинотеатр, гастробар, городская гостиная с диванами и торшерами и теплые павильоны для лыжников и бегунов.

Четвертое объединение сразу нескольких архитекторов из бюро "Плотинка", FISH studio и R1 специально консультировалось с организаторами Ural Music Night. Так, набережную предложено поделить на две зоны: концертную для мероприятий и транзитную, благодаря которой удастся решить инфраструктурные проблемы с помощью продления велосипедных и пешеходных маршрутов вдоль набережной. Для удобства горожан у станции "Динамо" появится транспортно-пересадочный узел для перехода с метро прямиком на троллейбус или автомобиль, который можно оставить на ближайшей парковке. Еще один участок будет также отдан пешеходам после сноса забора вокруг дома Севастьянова.

Не забыли авторы и про досуговую часть. Под Макаровским мостом предполагается организовать пространство для уличных художников, а у "Динамо" построить открытые бассейны. А еще в Исети появится гигантская "резиновая" уточка. По словам авторов, она делает известным каждый город, в котором появляется, что положительно скажется на развитии туризма в уральской столице. На нем также удачно скажутся и культурные мероприятия, для которых и будет подготовлена набережная.

Завершил презентацию консорциум S&P + Novascape, который предложил создать посреди пруда напротив ДИВСа и "Ельцин-центра" насыпной остров. На нем может расположиться большая детская площадка в эко-стиле, а зимой детская зона будет превращаться в ледовый городок. Соединят берега с островом легкие плавучие мосты. Под Макаровским мостом также предусмотрен переход с деревянным настилом. Архитекторы предлагают построить и новый большой причал с плавучей зоной для кафе и ритейла, а на участке от ДИВСа до Литературного квартала организовать большой парк для спокойного отдыха граждан.

Свои предложения, идеи и мнения касательно проектов может высказать любой желающий на официальном портале Екатеринбурга. Начиная с октября по ноябрь горожане смогут решить, какой будет набережная Исети в Екатеринбурге. Бывший глава города Аркадий Чернецкий подчеркнул, что к выбору концепции необходимо подходить осторожно, так как на первый взгляд стоящая идея может при реализации испортить внешний вид центра города.

"Наш городской пруд является изюминкой города, и к развитию этой территории, непосредственно прилегающей к городскому пруду, мы всегда подходили по принципу хирурга - не навредить. Потому что какая-то постройка, не вписывающаяся в существующий и органично сложившийся образ городского пруда, на многие годы, если не на десятилетия, испортит центр города. К сожалению, у меня была возможность убедиться в этом на практике многих российских городов, когда некая конъюнктурная застройка в силу каких-то веяний, в то или иное время появлявшихся в нашей строительной отрасли, портила города и его историческое ядро. Эта порча накладывалась на город в течение многих десятилетий. На пруд было обращено внимание. Мы искали лучшие возможности. Я вполне допускаю, что может появиться проект-"звезда", за который мы все с вами дружно проголосуем и будем реализовывать. Но скорее всего, те идеи, которые заявлены в проектах-победителях, можно будет каким-то образом интегрировать для того, чтобы создать законченный проект обустройства городского пруда", - заявил Чернецкий.