Приехавших без QR-кодов на вокзал Севастополя отправили покупать обратные билеты

Прибывших без QR-кодов на железнодорожный вокзал Севастополя отправили покупать обратные билеты. С 30 октября там начал работать блокпост.

"Прибыл поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек прибыли, из них пять человек мы не допустили. Люди покупают обратные билеты и убывают в обратном направлении", - сообщил замначальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Владимир Беспалый.

Он уточнил, все прибывшие из Петербурга без документов – иногородние, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, всего будет установлено пять блокпостов. На пунктах контроля необходимо будет предъявить следующие документы: сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании.

Дополнительные ограничительные меры касаются абсолютно всех въезжающих и выезжающих с территории Севастополя, в том числе севастопольцев.

Ранее губернатор Михаил Развожаев назвал ситуацию в городе"самой тяжелой с начала пандемии".