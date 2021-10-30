Гинцбург объяснил, почему привитые от коронавируса могут заболеть

Вакцинированные от коронавируса заражаются, поскольку штамм "дельта" обладает особым характером взаимодействия с организмом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток", - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что через шесть-восемь месяцев после прививки у людей начинает падать титр антител. При этом клетки памяти сохраняются, но они начинают вырабатывать антитела лишь на 2-4 день после заражения. В это время вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в организме в очень большом количестве.

Интересно, что буквально 27 октября Александр Гинцбург заявлял о том, что вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма "дельта". Он говорил, что ни один из штаммов коронавируса не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом.

Ранее специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пришли к выводу, что штамм "дельта" коронавируса не вызывает более тяжелого течения заболевания. Врачи сравнили течение заболеваний пациентов с июля по август, когда доминировал штамм дельта, с предыдущими месяцами, и не нашли существенных различий в течении болезни. В первом полугодии среди всех госпитализированных доля пациентов с этим штаммом составляла 25%, а в июле-августе - 36%. Однако они подтвердили, что данный штамм распространяется быстрее.