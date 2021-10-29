Свердловские психиатры: соцсети хуже влияют на детей, чем компьютерные игры

Психиатры Свердловской области считают, что социальные сети хуже влияют на современных детей, нежели компьютерные игры.

Напомним, недавно глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возложил ответственность за шутинг в российских школах и вузах на интернет и компьютерные игры. По его словам, у молодежи размыты нравственные ориентиры, а жестокий контент, который находится в свободном доступе, влияет на неокрепшую психику подростков.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге главный детский внештатный психиатр министерства здравоохранения Свердловской области Анна Малахова, за границей проводились исследования о влиянии компьютерных игр на детей. По ее словам, в России подобных исследований не было до сих пор.

"По данным наших зарубежных коллег, серьезные игры вроде шутингов не разрешены по возрастному цензу. Там достаточно серьезно за этим следят. Компьютерная игра порождает ощущение безнаказанности, и у детей идут нарушения восприятия окружающего пространства благодаря этому. В тех странах, где идет жесткий контроль за соблюдением возрастного ценза по компьютерным играм - там все достаточно благополучно. На сегодняшний день большее влияние на неокрепшие умы наших детей оказывают социальные сети, а не компьютерные игры. Об этом говорят исследования, проводившиеся владельцами самих соцсетей. Там можно найти больше негативной информации", - сообщила Малахова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Она отметила, что российские дети больше времени проводят в социальных сетях. По ее мнению, каждый родитель должен знать, где регистрируется его ребенок, какие сайты он посещает и каких блогеров смотрит.

Как добавил руководитель Областного центра психологической поддержки детей и подростков Кирилл Бахарев, контента сейчас много, и главный вопрос - кто и к какому контенту проявляет интерес.

"В соцсетях есть огромное количество информации, причем разного содержания. Прекрасно, что Роскомнадзор выполняет свою работу, и нежелательный контент блокируется и удаляется. Но так или иначе, к сожалению, он появляется. Если мы берем игры, то каждый ребенок выбирает свой вид игры. Не всегда это шутинги. Когда выбирается игра, где много насилия и жестокости, это стоит рассматривать как следствие. Ребенок выбирает игру по определенной причине, и в этот момент мы должны задать вопрос: почему это именно такая игра. Возможно, у него есть большое количество накопившейся агрессии или гнева, на которые он реагирует именно таким образом", - рассказал специалист.

Он посоветовал родителям объяснить своим детям последствия от действий в игре и в реальной жизни.

Напомним, также свердловские психиатры оценили "Игру в кальмара", которая состоялась недавно в Екатеринбурге.