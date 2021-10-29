Facebook теперь Meta: Марк Цукерберг объявил новое название своей компании

Марк Цукерберг объявил о смене названия компании Facebook – теперь она называется Meta. Название флагманского проекта – соцсети Facebook – останется, ребрендинг как раз отчасти и связан с желанием руководства уйти от этого совпадения и показать, что компании принадлежат и другие бренды, такие как WhatsApp и Instagram.

Цукерберг стал гендиректором и председателем совета директоров Meta. Как сообщает Verge, создатель империи не собирается уходить на покой, как это сделали основатели Google после переименования управляющей холдинговой компании в Alphabet в 2015 году.

Также новое название, по мнению Цукерберга, соответствует тому, что компания хочет создать: "метавселенную", в которую жизнь человека будет погружена полностью – от полезных сервисов до развлечений, от гаджетов до интернета вещей и "умных домов". В создание "метавселенной" только в этом году уже было инвестировано не менее $10 млрд. Проект был начат около полугода назад, о смене названия было объявлено только сейчас – на ежегодной конференции Connect.