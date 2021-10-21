21 Октября 2021
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Марк Цукерберг (2016) | Фото:

Facebook создаст "Матрицу", из которой будет почти невозможно выйти – сенатор Пушков

В Совете Федерации подозревают, что Facebook хочет не только провести ребрендинг, но и создать транснациональную "метавселенную", которая превратит существующий мир в антиутопический.

"Facebook объявил о создании метавселенной, это будет "Матрица" по сути, войти в этот мир будет легко, выйти – почти невозможно. Это расчленение людей на социальные единицы, десоциализация людей, которая позволяет ими легко управлять. Это уже антиутопия, а Роскомнадзор с ней борется, а мы – вместе с Роскомнадзором", - заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В то же время сенатор пока не видит возможности по обособлению от глобальной сети по примеру Китая, который блокирует на своей территории работу многих американских корпораций. "Китай, заблокировав все эти компании, оказался в очень серьезном положении – у них не было альтернативы. Google был уверен, что КНР не пойдет на блокировку. Я не уверен, что мы можем пойти по китайскому пути – мы должны пойти по российскому пути, но учитывать иностранный опыт. Мы приняли правильные законы, главный из них – "закон о приземлении" – будет проверкой", - заявил Пушков.

Сенатор напомнил, что Роскомнадзор продолжает противостояние с "мощными корпорациями, которые чувствуют себя очень уверенно". "Эти компании постоянно изучают нашу решимость применить законы, которые мы приняли. Те меры, которые мы принимали до сих пор, имеют смешанный результат. Когда РКН замедлил Twitter, Twitter тут же связался с РКН и пообещал устранить запрещенный контент. 1 января будет "днем Икс". Мы должны быть готовы к тому, что компании не выполнят наш закон. Или вступят в переговоры, имеющие цель затянуть процесс. Корпорации мощные. Их обороты превышают экономики очень многих стран. Они чувствуют себя очень уверенно", - отметил Пушков.

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Facebook создаст "Матрицу", из которой будет почти невозможно выйти – сенатор Пушков

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Теги: facebook, алексей пушков, корпорация, роскомнадзор



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