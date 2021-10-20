Компания Facebook сменит название

Одна из самых дорогих компаний в мире - Facebook Марка Цукерберга - планирует изменить название уже на следующей неделе. В новом названии корпорация хочет отразить "свое стремление к построению метавселенной", передает Verge со ссылкой на осведомленный источник.

Вероятно, о грядущем ребрендинге Марк Цукерберг сообщил на ежегодной конференции Connect 28 октября.

Участники рынка считают, что таким образом IT-гигант хочет напомнить: Facebook главный, но не единственный продукт, есть еще Instagram, WhatsApp, Oculus и другие.

Также в Facebook работает уже более 10 тыс. человек, создающих гаджеты вроде "умных очков". Ранее Цукерберг заявлял, что видит за такими гаджетами будущее и намерен расширить разработку в этом секторе.

Другой аргумент в пользу ребрендинга – уход от многочисленных скандалов, которые сейчас разгораются вокруг непосредственно социальной сети. Антимонопольные и надзорные органы в США и других странах имеют к Facebook все больше вопросов, которые иногда заканчиваются судебными исками.

Facebook, сменив название, не будет первопроходцем среди IT-компаний. Так, в 2015 году Google передал управление над собой холдинговой компании Alphabet. И даже в России недавно один из крупнейших игроков этого рынка – Mail.Ru Group сменил название на VK (впрочем, тут тренда на уход от названия основного продукта нет, наоборот, компания переименовалась в честь главного актива – соцсети "ВКонтакте").