Депутаты Тюменской облдумы внесли правки в закон, из-за которого может исчезнуть "матрешка"

Депутаты Тюменской областной думы поддержали законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", разработанный депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Решение было принято накануне, на заседании областной думы.

Однако парламентарии просят внести в него правки, для учета интересов сложноустроенных субъектов. По словам депутата Ирины Соколовой, проект в текущей редакции может разрушить "тюменскую матрешку", поскольку законопроект фактически отменяет договор между югом области и округами о независимости Ямала и ХМАО от Тюмени.

"Правительства всех трех субъектов не согласны с текущей редакцией, как и комитет по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы", - сообщила Соколова. В законопроект предлагается внести правки, которые будут учитывать практику сложившихся отношений межу субъектами.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Накануне.RU депутат областной думы Артем Зайцев, субъекты "матрешки" - крепкая существующая модель, уклад и принципы закреплены, в первую очередь, Конституцией.

"Действительно, внесенный законопроект о принципах формирования органов власти на уровне регионов, муниципалитетов, не учитывает, на мой взгляд, все особенности регионов. Но во время прохождения законопроекта в стенах Госдумы, как раз это и подразумевает, что закон поступает в первое чтение - к первому чтению есть поправки, первое чтение проходит - дальше поправки и уже принимается во втором окончательном чтении. Соответственно, вчера Тюменская областная дума направила свой отзыв по законопроекту. Я, как депутат областной думы, тоже голосовал. Поддержал данный документ. В нем, как раз с учетом мнения трех губернаторов, правительств всех субъектов, эти нюансы отражены. Мы надеемся, что все те моменты которые мы отразили, будут учтены в окончательном чтении и законопроект будет принят в нормальном виде для сложносоставных субъектов РФ", - сообщил парламентарий.

Напомним, договор о разграничении полномочий между субъектами "тюменской матрешки" был подписан в 2004 г. Тогда же была разработана программа "Сотрудничество", которая призвана интегрировать юг Тюменской области и север – Югру и Ямал. Главным пунктом, который связан с реализацией программы, является утверждение бюджета. Он утверждается на заседаниях Тюменской областной думы. Каждую осень формируется перечень объектов, которые подлежат реконструкции, строительству либо проведению мероприятий. В соответствии с уставом Тюменской областной думы принимаются предложения, и уже на основании этого самого главного закона - главного инструмента управления региона - осуществляется дальнейшая реализация.

За внесение поправок в федеральный законопроект проголосовали 45 депутатов, один парламентарий не голосовал.

Отметим, что ранее депутаты Тюменской областной думы высказали солидарность с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа, которые не так давно на заседании фракции "Единая Россия" утвердили резолюцию, согласно которой существующий принцип независимости автономных округов от Тюмени полностью соответствует интересам жителей. В резолюции было отмечено, что для ликвидации автономных округов нет никаких объективных предпосылок – ни политических, ни экономических, ни юридических.

Депутаты тюменской облдумы согласны с этой позицией. Парламентарии подчеркнули, что тема объединения округов с Тюменской областью муссируется уже давно и на деле не имеет под собой реальных оснований.

Напомним, что законопроект раскритиковали и в Госсовете Республики Татарстан. Там отметили положения, отдающие часть полномочий по формированию региональных органов власти федеральному центру.