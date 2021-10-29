Депутаты Тюменской облдумы внесли правки в закон, из-за которого может исчезнуть "матрешка"

29 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область Уральский ФО
Тюменская областная дума здание (2014) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Тюменской облдумы внесли правки в закон, из-за которого может исчезнуть "матрешка"

Депутаты Тюменской областной думы поддержали законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", разработанный депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Решение было принято накануне, на заседании областной думы.

Однако парламентарии просят внести в него правки, для учета интересов сложноустроенных субъектов. По словам депутата Ирины Соколовой, проект в текущей редакции может разрушить "тюменскую матрешку", поскольку законопроект фактически отменяет договор между югом области и округами о независимости Ямала и ХМАО от Тюмени.

"Правительства всех трех субъектов не согласны с текущей редакцией, как и комитет по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы", - сообщила Соколова. В законопроект предлагается внести правки, которые будут учитывать практику сложившихся отношений межу субъектами.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Накануне.RU депутат областной думы Артем Зайцев, субъекты "матрешки" - крепкая существующая модель, уклад и принципы закреплены, в первую очередь, Конституцией.

"Действительно, внесенный законопроект о принципах формирования органов власти на уровне регионов, муниципалитетов, не учитывает, на мой взгляд, все особенности регионов. Но во время прохождения законопроекта в стенах Госдумы, как раз это и подразумевает, что закон поступает в первое чтение - к первому чтению есть поправки, первое чтение проходит - дальше поправки и уже принимается во втором окончательном чтении. Соответственно, вчера Тюменская областная дума направила свой отзыв по законопроекту. Я, как депутат областной думы, тоже голосовал. Поддержал данный документ. В нем, как раз с учетом мнения трех губернаторов, правительств всех субъектов, эти нюансы отражены. Мы надеемся, что все те моменты которые мы отразили, будут учтены в окончательном чтении и законопроект будет принят в нормальном виде для сложносоставных субъектов РФ", - сообщил парламентарий.

Напомним, договор о разграничении полномочий между субъектами "тюменской матрешки" был подписан в 2004 г. Тогда же была разработана программа "Сотрудничество", которая призвана интегрировать юг Тюменской области и север – Югру и Ямал. Главным пунктом, который связан с реализацией программы, является утверждение бюджета. Он утверждается на заседаниях Тюменской областной думы. Каждую осень формируется перечень объектов, которые подлежат реконструкции, строительству либо проведению мероприятий. В соответствии с уставом Тюменской областной думы принимаются предложения, и уже на основании этого самого главного закона - главного инструмента управления региона - осуществляется дальнейшая реализация.

За внесение поправок в федеральный законопроект проголосовали 45 депутатов, один парламентарий не голосовал.

Отметим, что ранее депутаты Тюменской областной думы высказали солидарность с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа, которые не так давно на заседании фракции "Единая Россия" утвердили резолюцию, согласно которой существующий принцип независимости автономных округов от Тюмени полностью соответствует интересам жителей. В резолюции было отмечено, что для ликвидации автономных округов нет никаких объективных предпосылок – ни политических, ни экономических, ни юридических.

Депутаты тюменской облдумы согласны с этой позицией. Парламентарии подчеркнули, что тема объединения округов с Тюменской областью муссируется уже давно и на деле не имеет под собой реальных оснований.

Напомним, что законопроект раскритиковали и в Госсовете Республики Татарстан. Там отметили положения, отдающие часть полномочий по формированию региональных органов власти федеральному центру.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты Тюменской облдумы внесли правки в закон, из-за которого может исчезнуть "матрешка"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: законопроект КлишасаКрашенинникова, Конституция, тюменская матрешка, сотрудничество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети