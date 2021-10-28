Роспотребнадзор увеличил число посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости

Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий в стране до 70% вместимости помещений при наличии QR-кода у участников.

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.

"Увеличение численности участников мероприятий до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или ранее перенесенное заболевание... наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода", - говорится в документе.

Уточняется, что решение о проведении массовых мероприятий принимают власти регионов.

Напомним, ранее Роспотребнадзор разрешил провести домашний матч сборной России по футболу против Кипра с 30% зрителей. Встреча отборочного цикла чемпионата мира-2022 состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Арена вмещает 67 тысяч 800 зрителей.