28 Октября 2021
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Общество В России
День выборов в Ноябрьске (2021) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор увеличил число посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости

Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий в стране до 70% вместимости помещений при наличии QR-кода у участников.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.

"Увеличение численности участников мероприятий до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или ранее перенесенное заболевание... наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода", - говорится в документе.

Уточняется, что решение о проведении массовых мероприятий принимают власти регионов.

Напомним, ранее Роспотребнадзор разрешил провести домашний матч сборной России по футболу против Кипра с 30% зрителей. Встреча отборочного цикла чемпионата мира-2022 состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Арена вмещает 67 тысяч 800 зрителей.

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Роспотребнадзор увеличил число посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости

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Теги: мероприятия, посетители, Роспотребнадзор



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