Газманов призвал закрыть "Ельцин-центр", назвав его "рассадником всякого дерьма"

Известный певец Олег Газманов потребовал закрыть "Ельцин-центр" в Екатеринбурге.

Напомним, ранее по "ЕЦ" "проехался" другой музыкальный исполнитель – Вадим Самойлов. Выйдя на сцену, он с использованием мата в негативном ключе высказался не только о "Ельцин-центре", но и о либералах и гомосексуалистах. Позднее он заявил, что готов извиниться за мат, но не за высказывание по сути.

Как признался Газманов, он бы "закрыл "Ельцин-центр", 100 процентов".

"Это рассадник всякого дерьма, не побоюсь этого слова! Молодец Самойлов, что открыто это все рассказал, и вы посмотрите, какие настроения в обществе, сколько людей его поддержали. Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ: ребята, але, прислушайтесь, сделайте то, что хотят люди! Мы хотим сплотиться вокруг красивых благородных идей. А нас дергают на всякую фигню. Я думаю, умные люди меня поймут", - цитирует певца "Комсомольская правда".

В самом "Ельцин-центре" уже сообщили, что прекращают сотрудничество с Вадимом Самойловым. Там обвинили музыканта в гомофобии после его заявлений.