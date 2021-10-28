Виновник резонансной аварии на ЕКАД получил три года колонии

Суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался местный житель Илья Мальцев. Как показало расследование, вечером 10 мая мужчина, лишенный водительских прав за пьяное вождение, ехал с дачи из Невьянска. На переднем пассажирском сидении он перевозил свою дочь в детском удерживающем кресле, а на заднем - свою супругу, тещу, а также мужа последней.

Выезжая с обочины на ЕКАД, водитель не уступил дорогу другому автомобилю, в результате чего машины столкнулись. В аварии погибли все родственники нарушителя, в том числе его малолетняя дочь. Сам он остался жив.

Как отметили в прокуратуре, Мальцев свою вину признал в полном объеме. Сегодня, 28 октября, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил горе-водителю три года колонии-поселения и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Кроме этого, с осужденного взыскан 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что виновнику майского ДТП на ЕКАД может грозить до семи лет колонии.