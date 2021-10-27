Отчисление московских студентов "из-за лайков" попросили проверить Генпрокуратуру

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме направили обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку законности отчисления студентов из Высшей школы "Останкино".

Напомним, накануне шестеро студентов сообщили, что их отчислили из вуза за лайки под негативным комментарием в адрес учебного заведения. Пользователь оставил в официальном аккаунте школы критический комментарий о том, что руководство отменяет занятия в период нерабочих дней, но не меняет условий оплаты и взимает за обучение полную стоимость.

"Нельзя отчислять за лайки, позицию или мнения. Я не видел в законе "Об образовании" никаких отсылочных норм по подобным основаниям отчисления. Обучение в "Останкино" стоит от 15 до 22 тыс. руб. в месяц. Обучающиеся там студенты имели полное право требовать либо снижения оплаты, либо проведения всего курса отмененных лекций в рамках заключаемого с руководством Высшей школы кино и телевидения договора об оказании услуг", - комментирует депутат Борис Чернышов.