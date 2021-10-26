26 Октября 2021
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Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Студенты школы "Останкино" заявили, что их отчислили за лайки в соцсетях

Студенты московской "Высшей школы кино и телевидения "Останкино" заявили, что их отчислили из-за лайков под комментарием в Instagram.

Шестерым учащимся заблокировали пропуск и не пускают в учебное заведение, пишет телеграм-канал Baza. Это произошло после того, как в аккаунте «Останкино» появился пост с напоминанием об оплате обучения. К посту кто-то оставил критический коммент - мол, а за что платить, если все на удаленке, четыре занятия уже пропали. Данный комментарий лайкнули шесть студентов.

После этого девушки получили от администрации школы странное сообщение о том, что они "поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе".

Как сообщает Mash, студенты написали письма с требованием официально обосновать отчисление и готовы идти в суд, чтобы вернуть деньги, отданные за учебу.

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Студенты школы "Останкино" заявили, что их отчислили за лайки в соцсетях

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Теги: студенты, останкино, лайки, соцсети



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