Студенты школы "Останкино" заявили, что их отчислили за лайки в соцсетях

Студенты московской "Высшей школы кино и телевидения "Останкино" заявили, что их отчислили из-за лайков под комментарием в Instagram.

Шестерым учащимся заблокировали пропуск и не пускают в учебное заведение, пишет телеграм-канал Baza. Это произошло после того, как в аккаунте «Останкино» появился пост с напоминанием об оплате обучения. К посту кто-то оставил критический коммент - мол, а за что платить, если все на удаленке, четыре занятия уже пропали. Данный комментарий лайкнули шесть студентов.

После этого девушки получили от администрации школы странное сообщение о том, что они "поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе".

Как сообщает Mash, студенты написали письма с требованием официально обосновать отчисление и готовы идти в суд, чтобы вернуть деньги, отданные за учебу.