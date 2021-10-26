Депутаты заксобрания Прикамья распределили оплачиваемые ставки

В заксобрание Пермского края на рассмотрение внесен проект постановления "О депутатах, работающих на постоянной профессиональной основе", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно тексту документа, от "Единой России" получать зарплату за работу в парламенте хотят 11 человек, из них - вице-спикер Сергей Яшкин, главы комитетов заксобрания Елена Зырянова, Александр Бойченко, Антон Удальев, Сергей Ветошкин, а также единороссы Алексей Мазлов, Александр Третьяков и Владимир Хозяшев. Также депутатами "профессионалами" являются спикер заксобрания Валерий Сухих и его первый заместитель Вячеслав Григорьев.

Коммунистам предложено занять четыре ставки. Деньги за "депутатство" будет получать вице-спикер Ксения Айтакова, руководитель фракции КПРФ Анна Баранова, а также депутаты Игорь Малых и Владимир Мальчиков.

ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду" получат по одной ставке. Они достанутся руководителям партийных фракций в парламенте Олегу Постникову и Веронике Куликовой.

"Новые люди" от предложения работать на профессиональной основе отказались.