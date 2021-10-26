Депутаты заксобрания Прикамья распределили оплачиваемые ставки

26 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
прожиточный минимум, кошелек, деньги (2015) | Фото: uhtagrad.ru

Депутаты заксобрания Прикамья распределили оплачиваемые ставки

В заксобрание Пермского края на рассмотрение внесен проект постановления "О депутатах, работающих на постоянной профессиональной основе", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно тексту документа, от "Единой России" получать зарплату за работу в парламенте хотят 11 человек, из них - вице-спикер Сергей Яшкин, главы комитетов заксобрания Елена Зырянова, Александр Бойченко, Антон Удальев, Сергей Ветошкин, а также единороссы Алексей Мазлов, Александр Третьяков и Владимир Хозяшев. Также депутатами "профессионалами" являются спикер заксобрания Валерий Сухих и его первый заместитель Вячеслав Григорьев.

Коммунистам предложено занять четыре ставки. Деньги за "депутатство" будет получать вице-спикер Ксения Айтакова, руководитель фракции КПРФ Анна Баранова, а также депутаты Игорь Малых и Владимир Мальчиков.

ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду" получат по одной ставке. Они достанутся руководителям партийных фракций в парламенте Олегу Постникову и Веронике Куликовой.

"Новые люди" от предложения работать на профессиональной основе отказались.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты заксобрания Прикамья распределили оплачиваемые ставки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: заксобрание, ставки, профессиональная основа, депутатыы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети