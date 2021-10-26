Bloomberg: при ремонте на объекте "Газпрома" произошел сильный выброс метана

Ремонтные работы на газопроводе "Газпрома" в Нижегородской области закончились мощным выбросом метана.

По данным Bloomberg, облако было видно со спутника. Информацию подтвердили в "Газпроме", отметив на то, что выброс осуществлялся "в соответствии с установленными стандартами".

Инцидент произошел в начале октября. Предполагаемый уровень выбросов составил 164 метрических т в час. Согласно подсчету, если бы выброс с такой скоростью длился час, он оказал бы такое же краткосрочное воздействие на климат, что и ежегодные выбросы около 8 тыс. автомобилей в Великобритании.

Компания не раскрыла продолжительность выпуска или количество выпущенного газа.

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