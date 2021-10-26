На жительницу Саратова завели дело за жестокое обращение с ребенком

Правоохранительные органы Саратовской области инициировали уголовное дело в отношении местной жительницы после появления видеозаписи, на которой видно, как женщина за руку волоком тащит восьмилетнюю дочь вниз по лестнице из подъезда многоквартирного дома.

На другом видео видно, как во дворе дома мать ругает девочку за то, что та забрала у нее деньги и сбежала на два часа, и грозит полицией. При этом ребенок плачет и говорит, что больше так не будет.

Следственный комитет, полиция и прокуратура начали проверки. Фигурантке дела грозит до трех лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.