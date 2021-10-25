В РКН заявили, что могут замедлить YouTube, но пока не будут

У Роскомнадзора есть все технические возможности для замедления работы YouTube. Однако пока ведомство выбирает применение санкций в виде штрафов, заявил замглавы РКН Вадим Субботин.

"Сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, которое не менее эффективно", - цитирует его ТАСС.

В сентябре Роскомнадзор обратился в Google с требованием разблокировать немецкоязычные Youtube-каналы Russia Today. Сообщалось, что в противном случае видеохостингу может грозить блокировка (частичная или полная), а также штраф до 1 млн рублей.