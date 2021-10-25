25 Октября 2021
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Политика За рубежом
Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК (2017) | Фото: news.cn

Си Цзиньпин напомнил, что КНР является единственным представителем Китая в ООН

Китайская народная республика отмечает пятидесятилетие со дня получения представительства в ООН.
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Долгое время, с 1949 по 1971 г., Китай в этой организации представлял режим партии Гоминьдан, контролирующий лишь остров Тайвань. Поначалу КНР не признавали на Западе и разногласия по этому вопросу даже привели к тому, что американскую агрессию в Корее в 1950 г. удалось оформить в качестве миротворцев ООН. Тайваньский режим поддержал этот проект при голосовании в Совбезе. А СССР, выражая протест отсутствием представительства КНР в ООН, бойкотировал заседание. Однако в итоге Мао Цзэдуну удалось добиться того, что именно коммунистическая власть стала единственным представителем и, более того, даже членом Совета безопасности ООН. А с Китайской Республикой на Тайване большинство стран стали разрывать дипломатические отношения, сейчас её признают лишь несколько бедных стран в Африке и Центральной Америке.

По случаю этой важной годовщины председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью, в которой подчеркнул, что восстановление законного места Нового Китая в ООН является значимой вехой для мира, а также важным событием в Организации Объединенных Наций.

"Мы должны укреплять сотрудничество, чтобы совместно реагировать на различные вызовы и глобальные проблемы, стоящие перед человечеством. Только создав более инклюзивное глобальное управление, более эффективные многосторонние механизмы и более активное региональное сотрудничество, мы сможем эффективно решать глобальные проблемы", - отметил Си Цзиньпин.

При этом он особо подчеркнул, что именно КНР является единственным законным представителем Китая в ООН. Специально на проблеме Тайваня Си не останавливался, но, видимо, здесь прозвучал ответ на высказывания о необходимости предоставления острову независимости и места в составе ООН, которые в последнее время стали всё чаще появляться в западной прессе.

Агентство "Синьхуа" отмечает, что среди присутствовавших на встрече с Си Цзиньпином был посол России в КНР Андрей Денисов.

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Си Цзиньпин напомнил, что КНР является единственным представителем Китая в ООН

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Теги: Си Цзиньпин, Китай, ООН, Тайвань



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