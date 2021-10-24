24 Октября 2021
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Общество Челябинская область
водка, стопка (2016) | Фото:Накануне.RU

Челябинские полицейские за три дня изъяли из магазинов почти 2,5 тонны нелегального алкоголя

В Челябинской области за три дня полицией из магазинов изъято около 2,5 тонн нелегального алкоголя.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, в результате организованных проверок торговых точек и складских помещений силовиками выявлено 37 нарушений в данной сфере, в отношении предпринимателей и продавцов собраны административные материалы. За несоблюдение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (статья 14.16 КоАП РФ) и незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам (статья 14.17.1 КоАП РФ) нарушителям грозят штрафы.

Кроме этого, решаются вопросы о возбуждении уголовных дел. Так, в кафе-баре в Центральном районе Челябинска оперативники обнаружили 205 бутылок немаркированной спиртосодержащей жидкости. Еще 267 емкостей нелегального алкоголя полицейские нашли в одном из торговых павильонов Калининского района областного центра. В двух магазинах Металлургического района полицейские изъяли 1 тыс. 260 бутылок со спиртным неизвестного происхождения, а 920 емкостей с нелегальным алкоголем – в продуктовом магазине Тракторозаводского района.

В настоящее время представители МВД выясняют все обстоятельства поступления поддельных высокоградусных напитков в розничную сеть. Устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту спиртного.

Напомним, что в октябре в соседней Свердловской области произошло массовое отравление алкоголем. По официальным данным, от употребления суррогата скончались 24 человека. Арестованы несколько подозреваемых.

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Челябинские полицейские за три дня изъяли из магазинов почти 2,5 тонны нелегального алкоголя

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Теги: полиция, алкоголь, Челябинск



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