23 Октября 2021
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Политика В России Москва
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

Зюганов напомнил, что не признает результаты дистанционного голосования в Москве

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов решил в субботний день напомнить, что его партия не признает результаты дистанционного голосования в Москве на выборах депутатов Госдумы. Это не мешает коммунистам участвовать в заседаниях нового парламента (в том числе участвуют и представители КПРФ от столицы).
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"Так называемое "дистанционное электронное голосование" (ДЭГ) полностью себя дискредитировало. КПРФ однозначно не признает его результаты в Москве! – пишет Зюганов в своем Telegram-канале. - На прошедших в сентябре выборах мы, коммунисты, ощутили реальную и массовую поддержку народа. Фактически борьба шла между нами и совокупной партией власти. Сегодня мы являемся единственной реальной и, при этой, созидательной оппозицией нынешнему режиму. И никакие фальсификации не могут отменить данного факта!".

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Зюганов напомнил, что не признает результаты дистанционного голосования в Москве

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Теги: геннадий зюганов, выборы, дэг, дистанционное голосование



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