22 Октября 2021
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Общество Челябинская область
больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

"Ситуация напряженная". Челябинские больницы обеспечены кислородом на 2-3 дня

В Челябинской области напряженная ситуация по обеспечению "ковидных" больниц кислородом для пациентов, но контролируемая. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация напряженная, потому что мы живем в обеспеченности кислородом 2-3 дня. Эта ситуация по всей стране и часть регионов вообще не имеет производства кислорода. Кроме того, перебои у нас возникли в связи с тем, что наш производитель "Челябтехгаз", который нам давал порядка 24 тонн в сутки, встал на техническое обслуживание в связи с поломкой. Сегодня к вечеру он должен запуститься, это облегчит ситуацию по обеспечению кислородом", - подчеркнула замгубернатора.

В настоящий момент, по словам Ирины Гехт, практически во всех больницах есть кислородные концентраторы. Также с конца октября на госпитальные базы начнут поступать кислородные компрессоры по выработке от 1,5 до 3 тыс. тонн кислорода. На эти цели по решению губернатора было выделено 240 млн рублей.

"Это снизит накал той проблематики, которая сегодня существует. Но так, чтобы люди были без кислорода, этого нет. Ни разу ни одна больница без кислорода не осталась", - отметила она.

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"Ситуация напряженная". Челябинские больницы обеспечены кислородом на 2-3 дня

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Теги: кислород, коронавирус, госпитальные базы,



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