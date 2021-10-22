В Челябинске будут отстранять от работы сотрудников ЮУрГУ за отказ от вакцинации

Сотрудников Южно-Уральского государственного университета, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут отстранять от работы с 12 ноября.

Как сообщил ректор университета Александр Шестаков в Instagram вуза, он подписал приказ об обязательной вакцинации работников всех структурных подразделений университета. С 12 ноября невакцинированные и не имеющие противопоказаний будут отстранены от работы.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснется муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания.

Напомним, отстранять от работы также будут работников "ЧелябГЭТ", которые не пройдут вакцинацию.

21 октября в Челябинской области было принято решение об ужесточении ограничительных мероприятий. Нерабочие дни в регионе вводятся с 30 октября по 7 ноября. С 30 октября вход в торгово-развлекательные комплексы Южного Урала будет осуществляться по действующему QR-коду. С этого же дня пребывание в санаториях и на базах отдыха допускается только при наличии действующего QR-кода. С 25 октября в ночное время запрещается оказание услуг общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.