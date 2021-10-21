В Челябинске водителей трамваев и троллейбусов отстранят от работы за отказ от вакцинации от коронавируса

Работников "ЧелябГЭТ", которые не пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут отстранять от работы, передает корреспондент Накануне.RU.

В сообщении организации говорится, что в срок до 11 ноября необходимо поставить первый компонент вакцины, а до 11 декабря – второй.

"Работники, отказавшиеся от вакцинации, не прошедшие вакцинацию и не предоставившие сертификат о прохождении вакцинации, отстраняются от работы. В период отстранения от работы зарплата не начисляется", - говорится в сообщении.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснется муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания.