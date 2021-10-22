В Челябинске будут судить руководителей кредитного кооператива за хищение 104 млн рублей у граждан

В Челябинской области будут судить руководителей кредитного кооператива, обвиняемых в хищении у граждан свыше 104 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, двое жителей Санкт-Петербурга, являясь руководителями кредитно-потребительского кооператива "Кредитное Содружество", посредством открытых филиалов в Челябинске и Магнитогорске, в период с 2012 года по 2015 год привлекали денежные средства граждан по договорам о паевых взносах, обещая выплатить высокие проценты.

Часть средств они выплачивали, за счет вновь поступающих средств от других пайщиков. Похищенные деньги обвиняемые обратили в свою пользу.

В результате 375 гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше 104 млн рублей.