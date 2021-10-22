Новые автомобили и современное медоборудование: На Кубани продолжается обновление больниц в рамках реализации госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения"

Новое современное медицинское оборудование и автотранспорт поступают в больницы Краснодарского края, передает корреспондент Накануне.RU. Накануне Приморско-Ахтарская ЦРБ получила, в частности, высокоэффективный экспресс-анализатор.

Накануне.RU уже сообщало, что обновлении медучреждений пройдет в 15 районах Кубани по краевой госпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивал в беседе с местными журналистами: "В 2021 году мы направили 416 млн рублей из краевого бюджета на капитальный ремонт 19 поликлиник. Это необходимая программа, учитывая, что многие из них основательно не ремонтировались десятки лет, и конечно, требовали вложений. Работы уже ведутся везде и должны завершиться до конца года".

Экспресс-анализатор, полученный накануне Приморско-Ахтарской ЦРБ в рамках реализации краевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", позволит докторам оперативно диагностировать у пациентов такие опасные заболевания, как инсульт, инфаркт и тромбоз. Для анализа с помощью нового аппарата достаточно одной капли крови. И, что особенно важно, теперь медикам нет необходимости в транспортировке пробы, результат можно будет получить прямо в машине скорой помощи.

Кроме того, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, реанимационное отделение Приморско-Ахтарской ЦРБ получило 5 функциональных электрических кроватей и наркозный аппарат, который учитывает индивидуальные особенности пациента и, соответственно, дозированно подает препарат.

Автопарк Приморско-Ахтарской ЦРБ пополнился четырьмя машинами Lada Largus, тремя «Нивами» и одним «Соболем». Новые транспортные средства позволят медикам оперативно выезжать в сельские поселения, на предприятия для проведения диспансеризации и обследования больных, отправлять биоматериалы в краевые лаборатории в случае необходимости. В 2020 году для нужд больницы был приобретен новый реанимобиль класса С, рассказали в министерстве здравоохранения Кубани.

Дооснащение районных больниц проходит в Краснодарском крае в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Общее финансирование госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на 2021 год на Кубани составляет 3,7 млрд рублей. Средства направляются на капремонт 19 поликлиник, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение автотранспорта и медицинского оборудования.

Также в Краснодарском крае успешно реализуется национальный проект «Здравоохранение». Благодаря ему с 2019 года в регионе установили 39 фельдшерско-акушерских пунктов. В текущем году планируют открыть 7 ФАПов, до 2025 года – еще 31.