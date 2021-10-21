Выплаты кредиторам уральского банка "Нейва" начнут 28 октября

На следующей неделе, 28 октября, государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" начнет расчеты с кредиторами первой очереди екатеринбургского банка "Нейва", чьи требования включены в соответствующий реестр.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей "АСВ", за счет сформированной имущественной массы на расчеты с кредиторами первой очереди банка будет направлено 1,58 млрд руб. Это составит 31,02% суммы установленных требований.

Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону "горячей линии" агентства (8-800-200-08-05) и на сайте "АСВ" в разделе "Банки / Ликвидация и конкурсное производство / БАНК "НЕЙВА" ООО".

Напомним, что уральский банк лишился лицензии в апреле этого года. А в июне Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Центробанка о принудительной ликвидации банка "Нейва".

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