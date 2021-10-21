СНБО Украины составил список "фейков", куда внес Крымский мост, Белоруссию и Донбасс

СНБО Украины совместно с так называемым Центром противодействия дезинформации разработал словарь "правильных" терминов о Крыме, Донбассе, странах СНГ и т.п. темах. Он рекомендуются к использованию чиновниками и СМИ.

В списке 64 позиции, разбитые на тематические блоки. Есть три столбца. Первый - "фейк/клише", второй - "правильный" термин, третий - тоже "правильный", но менее предпочтитительный.

Вначале постулируется, что выражение "на Украине" неправильное, а вот "на Донбассе" - правильное. И хотя в мове Киев может изменить что угодно, выражение "на Донбассе" неверно и на мове, так как Донбасс - это сокращенно Донецкий угольный бассейн и возможно только "в Донецком бассейне". К сожалению, "на Донбассе" употребляют и в России.

Запрещаются термины "ближнее зарубежье", "государственный переворот", "воссоединение Крыма с Россией", "гражданская война на Украине", "вооруженные формирования Украины", "украино-российский конфликт" и даже "аннексированные территории Украины" (они "временно оккупированные").

По Крыму запрещена "Русская весна", референдум, "вежливые люди" и даже блокада Крыма. Оказывается, это временная приостановка водо-, энергоснабжения и др. Нельзя употреблять и "Крымский мост" - это "незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной АР Крым и РФ через Керченский пролив". То же самое относится и к магистральному газопроводу с Кубани.

По Донбассу запрещаются все упоминания о ДНР и ЛНР, народе Донбасса. К ним обязательно нужно прибавлять негативные и уничижительные характеристики. Например, паспорт ДНР - это "т.н. документ, выданный российской оккупационной администрацией".

По историческому блоку запрещены даже Юго-Восточная Украина и... Донбасс. Можно называть только области или "Донетчина". "Фейком" объявлена и Великая Отечественная война.

Под запрет также попали: Прибалтика, Белоруссия, Приднестровье, Абхазия, Осетия.

Центр противодействия дезинформации был создан весной этого года. Это тихий и незаметный пропагандистский орган, но который призван ломать сознание жителей Украины.