В Прикамье медработники сообщили о проблемах с кислородом для "ковидных" больных

Медработники пермской городской больницы №6 сообщили о нехватке кислорода, сообщает telegram-канал Shot.

Врачам якобы приходится просить кислород у детской онкобольницы, где он ещё остался, и в реанимации подключать к одному баллону сразу трех пациентов, поскольку поставщик, по данным канала, просто прекратил завоз.

В минздраве Пермского края сообщили, что проблем с обеспечением кислородом пациентов не было.

"Случай был разовым и действительно был зафиксирован в ГБУЗ ПК "ГБ №6". Проблема была решена при помощи оперативного взаимодействия медучреждений и своевременной подвозки баллонов с кислородом в ГБ №6. Ни один пациент без кислорода не остался. На сегодняшний день ни в одном медучреждении региона нет дефицита кислорода", - говорится в сообщении.

Минздрав также уточнил, что суммарно расход кислорода по всем медучреждениям края за 19 октября составил 36 243 кг (36 тонн).

Отметим, что ранее на проблемы с кислородом жаловались жители Соликамска. В больнице эту информацию не подтвердили.