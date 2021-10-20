20 Октября 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В Прикамье медработники сообщили о проблемах с кислородом для "ковидных" больных

Медработники пермской городской больницы №6 сообщили о нехватке кислорода, сообщает telegram-канал Shot.

Врачам якобы приходится просить кислород у детской онкобольницы, где он ещё остался, и в реанимации подключать к одному баллону сразу трех пациентов, поскольку поставщик, по данным канала, просто прекратил завоз.

В минздраве Пермского края сообщили, что проблем с обеспечением кислородом пациентов не было.

"Случай был разовым и действительно был зафиксирован в ГБУЗ ПК "ГБ №6". Проблема была решена при помощи оперативного взаимодействия медучреждений и своевременной подвозки баллонов с кислородом в ГБ №6. Ни один пациент без кислорода не остался. На сегодняшний день ни в одном медучреждении региона нет дефицита кислорода", - говорится в сообщении.

Минздрав также уточнил, что суммарно расход кислорода по всем медучреждениям края за 19 октября составил 36 243 кг (36 тонн).

Отметим, что ранее на проблемы с кислородом жаловались жители Соликамска. В больнице эту информацию не подтвердили.

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В Прикамье медработники сообщили о проблемах с кислородом для "ковидных" больных

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Теги: кислород, нехватка, коронавирус



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