13 Октября 2021
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кислород, нехватка, коронавирус (2021) | Фото: vk.com/podslushano_v_solikamske

Жители Соликамска пожаловались на нехватку кислорода в "ковидной" больнице

В Соликамске местные жители жалуются на перебои с медицинским кислородом для больных коронавирусом. Информация о перебоях появилась в группе "Подслушано Соликамск" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Больные находящиеся в данном отделении, умирают просто от нехватки кислорода! Нет кислорода! Это вообще как? Прошу написать развернутый ответ медиков лечебного учреждения, почему такой бардак в больнице? Почему в ночное время (чаще всего) "перекрывают" кислород, "ковид" больным, которым жизненно необходима его подача?", - пишет интернет-пользователь на условиях анонимности. Автор поста утверждает, что его мама находится на лечении с 1 октября.

кислород, нехватка, коронавирус(2021)|Фото: vk.com/podslushano_v_solikamske

Подписчица группы Наталья Колышева в комментариях подтвердила, что с кислородом действительно возникали перебои: "У меня мама 1,5 месяца лежала с "ковидом" и тоже жаловалась на это".

Ситуацию прокомментировали сотрудники больницы:

"Перенос кислородных криоцилиндров осуществлялся в плановом порядке, без отключения пациентов от кислорода. Аппаратчики воздухоразделения работают круглосуточно, каждые два часа уровень кислорода в системе регулируют. Информация про ночное время не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В больнице также заявили, что месторасположение криоцилиндров - в теплом помещении.

кислород, нехватка, коронавирус(2021)|Фото: vk.com/podslushano_v_solikamske

Накануне.RU направило запрос в пресс-службу краевого минздрава с просьбой прокомментировать ситуацию с жалобами на нехватку кислорода.

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Жители Соликамска пожаловались на нехватку кислорода в "ковидной" больнице

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Теги: кислород, нехватка, коронавирус



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