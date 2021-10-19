19 Октября 2021
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

"Объявить нерабочие дни и открыть сообщение с девятью странами": в действиях правительства ищут логику

Предложение о введении всероссийского локдауна с 30 октября по 7 ноября раскритиковал депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ). Он считает, что действия властей непоследовательны и противоречат друг другу.

"Я все пытаюсь найти логику в борьбе власти с коронавирусом, и каждый раз тщетно. Объявить нерабочими днями начало ноября из-за тяжёлой ситуации с заболевшими и при этом открыть авиасообщение с девятью странами. Какая-то альтернативная логика у людей. Я уже не говорю про то, что все эти qr-коды и прочие ограничения полностью бесполезны, пока работает метро", - пишет Рашкин в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня на заседании правительственного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить неделю нерабочих дней, а также ввести ряд других ограничений. Речи о приостановке авиасообщения нет.

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"Объявить нерабочие дни и открыть сообщение с девятью странами": в действиях правительства ищут логику

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Теги: локдаун, нерабочие дни, критика, логика, правительство



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