"Объявить нерабочие дни и открыть сообщение с девятью странами": в действиях правительства ищут логику

Предложение о введении всероссийского локдауна с 30 октября по 7 ноября раскритиковал депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ). Он считает, что действия властей непоследовательны и противоречат друг другу.

"Я все пытаюсь найти логику в борьбе власти с коронавирусом, и каждый раз тщетно. Объявить нерабочими днями начало ноября из-за тяжёлой ситуации с заболевшими и при этом открыть авиасообщение с девятью странами. Какая-то альтернативная логика у людей. Я уже не говорю про то, что все эти qr-коды и прочие ограничения полностью бесполезны, пока работает метро", - пишет Рашкин в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня на заседании правительственного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить неделю нерабочих дней, а также ввести ряд других ограничений. Речи о приостановке авиасообщения нет.