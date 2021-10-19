Песков: "Вакцинофобия" некоторых россиян не связана с марками прививок
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что так называемая "вакцинофобия" у россиян не связана с марками прививок от коронавируса.
Представитель Кремля не согласился с предположением о том, что допуск зарубежных вакцин от коронавируса на российский рынок способствовал бы повышению уровня вакцинации в стране.
"Эта вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, не связана с марками прививок абсолютно", — цитирует Пескова ТАСС.
Кроме того, он заявил, что признание западных вакцин от COVID-19 в РФ возможно только на обоюдной основе.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство провело неправильно и проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению проблем вакцинации.
По его мнению, нельзя просто принуждать людей колоть себе вакцины, нужно доказывать необходимость вакцинации.