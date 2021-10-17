Решение о ревакцинации Путин примет исходя из уровня антител

Президент России Владимир Путин примет решение о ревакцинации по совету специалистов, исходя от уровня антител. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире канала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Глава государства привился от коронавируса весной этого года. После вакцинации президент заявил, что "у него коэффициент позитивности 15".

В сентябре Путин ушел на самоизоляцию из-за того, что в его окружении были выявления случаи заражения новой инфекцией. Сам президент говорил, что не заболел благодаря высокому уровню антител после прививки.