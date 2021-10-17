17 Октября 2021
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Экономика В России
Северный поток — 2, Газпром (2018) | Фото: www.gazprom.ru

Газопровод "Северный поток - 2" готов к запуску

Газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на посла РФ в Великобритании Андрея Келина.

По его словам, сейчас власти РФ ожидают окончательного решения от Германии.

"Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу", - приводит издание его слова. Келин напомнил, что в этом году увеличение поставок российского газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту составляет 10%.

Больше увеличить невозможно, так как оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что процесс получения разрешения на запуск "Северного потока - 2" может занять около четырех месяцев. На снятие всех препятствий со стороны немецкого регулятора потребуется много времени и отметил, что скорее всего это произойдет в 2022 г.

О завершении строительства газопровода "Северный поток-2" "Газпром" объявил в начале сентября. Ранее высказывались оценки, согласно которым техническая возможность поставлять газ в Европу по газопроводу будет уже до конца этого года.

Сейчас немецкий регулятор начинает процедуру сертификации газового оператора. Рассмотрение заявки займет до четырех месяцев. Затем заключение регулятора будет передано в Еврокомиссию. Она должна вынести решение не позднее 8 января 2022 года. У ЕК есть право наложить вето на возможность работы газопровода.

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Газопровод "Северный поток - 2" готов к запуску

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Теги: Северный поток-2, газопровод, строительство, запуск



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