15 Октября 2021
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Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Избыточная смертность за год будет в три раза выше, чем статистика смертей от COVID-19 - инфекционист

Рекордная заболеваемость в 32 тыс. случаев в сутки и смертность в тысячу человек, вероятно, не является пиком текущей волны пандемии в России, предполагает врач-инфекционист Евгений Тимаков.
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"До пика волны мы ещё не дошли. Вероятнее всего, ещё недели две будет рост заболеваемости. Я бы, наверное, не обращал внимания больше на количество выявленных случаев. Это всё-таки тесты, анализы. Лучше ориентироваться на печальную, трагическую цифру — это около тысячи летальных случаев", - заявил Тимаков в эфире радио "Говорит Москва".

Он напомнил, что до пандемии смертность составляла около 5 тыс. человек в день. Сейчас пятая часть от этой цифры – смерть от коронавируса. "К сожалению, всё больше и больше наших сограждан уходит из жизни из-за этой злополучной инфекции. Избыточная смертность у нас на очень высоком уровне. Она будет за год в три раза выше, чем статистика смертей от коронавируса", - полагает инфекционист.

Напомним, ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, что текущую волну коронавируса отличает высокая смертность – рост примерно вдвое по сравнению с предыдущим пиком.

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Избыточная смертность за год будет в три раза выше, чем статистика смертей от COVID-19 - инфекционист

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Теги: смертность, волна, пандеми, коронавирус, избыточная смертность



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