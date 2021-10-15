Ковид выходит на второе место среди причин смертей россиян, опережая рак – депутат ГД

Новая волна эпидемии коронавируса значительно осложнила ситуацию в российских больницах. По данным зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, сейчас смертность возросла вдвое по сравнению с предыдущей волной. Теперь болезнь протекает в более агрессивной форме, ей подвержены молодые люди.

"Я видел в госпитале 30-летних, 40-летних в тяжёлом состоянии, в реанимации и на ИВЛ. Из четырёх с половиной тысяч умерших на территории Ульяновской области за всё время только трое были полностью привитыми. Мы на пике, очень хочется верить, что мы с него начнем сползать через неделю-две, но это не точно. Система на пределе, она уже не выдержит. Я уже не говорю о проблемах с кислородом, с лекарствами по всей России. С кислородом работаем, предвидя ситуацию на два дня вперед. По лекарствам ситуация удовлетворительная, но некоторых групп лекарств нет. Препаратов, связанных с моноклональными антителами, сегодня не хватает по всей России. В частности "Актермы" — это один из самых эффективных препаратов для лечения тяжёлых форм. Основной набор лекарств присутствует. Если говорить по Ульяновской области, ковид вышел на второе место после сердечно-сосудистых заболеваний, опередив рак", - рассказал парламентарий в эфире радио "Говорит Москва".