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Экономика Свердловская область
Коллаж, квитанция за коммунальную оплату (2020) | Фото: Накануне.RU

Миллиарды рублей: в Екатеринбурге озвучили затраты на отопительный сезон

На подготовку Екатеринбурга к отопительному сезону и его прохождение будет потрачено несколько миллиардов рублей. Об этом говорилось на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице.
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Как рассказал исполнительный директор АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" Андрей Шмельков, объем финансирования ЕТК в этом году больше, чем в прошлом. К инвестиционной программе дополнительно добавляется программа модернизации сетей.

"Суммарно инвестиционная программа составляет порядка 1 млрд 800 млн руб., ремонтная программа – порядка 1 млрд 100 млн руб. Итого в инфраструктуру тепловых сетей, теплопунктов, зданий и сооружений ЕТК вкладывает почти 3 млрд руб.", - сообщил Шмельков.

Как добавил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко, затраты на подготовку и прохождение отопительного сезона есть и у других компаний города, хотя ЕТК является основной.

"Есть затраты у ПАО "Т Плюс" по теплоисточникам, которыми они владеют. Конкретные цифры называть некорректно, но там тоже миллиарды. Есть мелкие предприятия, владельцы локальных источников, отчеты по затратам там мы еще собираем. Есть затраты непосредственно по бюджету – это муниципальное предприятие "Екатеринбургэнерго" и работы по переключению того или иного источника на централизованную схему", - отметил Гейко.

Он уточнил, что в рамках подготовки к зиме все планы были выполнены, текущая работа продолжается.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году на организацию отопительного сезона в Свердловской области выделено почти 7 млрд руб.

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Миллиарды рублей: в Екатеринбурге озвучили затраты на отопительный сезон

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Теги: отопление, затраты, Екатеринбург



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