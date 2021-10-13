13 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Сбор подписей против повышения тарифов на отопление в Первоуральске (2021) | Фото: Наталья Крылова

Жители Первоуральска будут ежедневно пикетировать против повышения тарифов на отопление

Администрация Первоуральска в последний момент одобрила местным жителям проведение пикетов против повышения тарифов на отопление. Об этом Накануне.RU сообщила член партии КПРФ Наталья Крылова.

Таким образом, с сегодняшнего дня стартуют ежедневные пикеты, во время которых горожане будут собирать подписи к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой "отказать" чиновникам первоуральской администрации и депутатам, решившим поднять тариф на "отопление" сверх установленного норматива.

"Всю неделю звонили жители, пенсионеры, учреждения образования, ЖКХ, спорта и даже сотрудники правоохранительных органов - брали бланки для сбора подписей. Подписи собирают простые жители - Первоуральская народная команда", — рассказала Крылова.

Сбор подписей против повышения тарифов на отопление в Первоуральске(2021)|Фото: Наталья Крылова

Она также сообщила, что как депутат гордумы Асбеста поддерживает народную инициативу и надеется на то, что губернатор прислушается именно к жителям, а не чиновникам, а данный опыт послужит "нерадивым депутатам" из других городов уроком, чтобы впредь не принимать антинародные решения.

"Мы — против роста цен, — говорит общественник Максим Ездаков, лидер движения "Народная команда Первоуральска". — И требуем отменить единоличное антинародное решение депутатов (которые пошли на поводу у чиновников) о росте тарифов. Нельзя решать проблему неумелого расходования средств за счет бюджета простых горожан. Это натуральное издевательство над народом! Наша команда организовала сбор подписей против роста тарифов. Мы приглашаем всех — политические партии, общественников, простых горожан — присоединиться. Как только соберем нужное количество подписей, отправим их на имя губернатора и в правительство Свердловской области".

Напомним, что внезапное повышение тарифов связали с необходимым финансированием концессии. Так за счет увеличения платежей горожане внесут свой вклад в ремонт изношенных теплосетей. Депутаты гордумы проголосовали за инициативу замглавы города по ЖКХ Полякова — принято решение обратиться к губернатору с просьбой поднять плату за отопление сверх предельного норматива.

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Жители Первоуральска будут ежедневно пикетировать против повышения тарифов на отопление

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Теги: Первоуральск, повышение тарифов, пикеты, сбор подписей, губернатор



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