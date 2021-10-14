14 Октября 2021
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электронная перепись населения, совещание (2021) | Фото: n-vartovsk.ru

Жителям Нижневартовска помогут поучаствовать в электронной переписи населения

В Нижневартовске состоялось заседание городской комиссии по проведению переписи населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Всероссийская перепись населения стартует 15 октября и завершится 14 ноября 2021 г. Для тех, кто самостоятельно заполнит электронные переписные листы на портале "Госуслуги" организаторы переписи подготовили подарки. Об этом сообщила уполномоченный по вопросам переписи в Нижневартовске Светлана Кравцова.

"15 октября в 00 часов 00 минут откроется возможность пройти электронную перепись населения на портале gosuslugi.ru. Воспользоваться данной возможностью зарегистрированные пользователи смогут до 8 ноября, переписав всех членов домохозяйства. Если адрес проживания не совпадает с адресом регистрации, то необходимо указывать фактический адрес проживания гражданина. После прохождения переписи населения в личный кабинет гражданина будет направлены QR-код и цифровые коды подтверждения участия в мероприятии. Участники электронной переписи получат подарки от партнера Всероссийской переписи", - сообщила она.

Цифровое подтверждение участия во Всероссийской переписи населения в дальнейшем необходимо будет предоставить переписчику. Они будут обходить каждый дом в Нижневартовске с 18 октября по 14 ноября. Участникам электронной переписи не придется повторно отвечать на вопросы и заполнять переписные листы.

"В Нижневартовском МФЦ будут дополнительно открыты три окна для того, чтобы граждане смогли подтвердить свою учетную запись на портале "Госуслуги". Специалисты окажут необходимую помощь вартовчанам, которые только регистрируются на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг", - сообщил директор филиала АУ ХМАО – Югры "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры" в городе Нижневартовске Александр Прилепин.

электронная перепись населения, совещание(2021)|Фото: n-vartovsk.ru

Свою помощь вартовчанам, принявшим решение пройти электронную перепись населения, окажут и волонтеры. Они будут работать на базе Нижневартовского МФЦ. Как рассказала заместитель директора департамента общественных коммуникаций администрации города Оксана Котова, регистрация добровольцев осуществлялась на платформе "DOBRO.RU".

"Организован штаб добровольцев. В него вошли 30 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Волонтеры в Многофункциональном центре будут работать с 12 до 20 часов", - добавила Оксана Котова.

Те вартовчане, которые не желают проходить перепись населения в электронном виде, смогут передать данные о себе и своих близких лично переписчику (задействуют около 500 человек), либо на переписных участках (их в городе будет открыто 83).

электронная перепись населения, совещание(2021)|Фото: n-vartovsk.ru

"Нами пройдены важные этапы подготовки к проведению Всероссийской переписи населения. Переписчики будут работать как в микрорайонах города, так и на территории садово-огороднических товариществ, где проживают свыше 3000 человек. Будут охвачены и отработаны все городские территории. Отличить переписчика просто: у него будет синий жилет с надписью "Всероссийская перепись населения", шарф с такой же надписью. Также он будет снабжен брендированной сумкой, специальным планшетом для переписи населения. Кроме того, каждый переписчик при необходимости может предоставить соответствующее удостоверение и паспорт", - подчеркнула во время заседания председатель комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории Нижневартовска, заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская.

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Жителям Нижневартовска помогут поучаствовать в электронной переписи населения

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Теги: электронная перепись населения, госуслуги



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