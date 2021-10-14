Дивеев пропустит матч ЦСКА с "Уралом" из-за травмы, полученной в сборной России

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев, скорее всего, не примет участия в матче против екатеринбургского "Урала".

Футболист получил травму в игре Словения - Россия, которая состоялась на этой неделе в Мариборе. Напомним, что в этой встрече Дивеев забил гол, а россияне победили со счетом 2:1.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПФК ЦСКА, по данным проведенного обследования у защитника диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза.

"В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней", - говорится в сообщении "армейцев".

Напомним, что матч "Урал" - ЦСКА состоится уже в это воскресенье, 17 октября. Игра пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена".