14 Октября 2021
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Спорт Свердловская область
ФК ЦСКА (2019) | Фото: twitter.com/pfc_cska

Дивеев пропустит матч ЦСКА с "Уралом" из-за травмы, полученной в сборной России

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев, скорее всего, не примет участия в матче против екатеринбургского "Урала".
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Футболист получил травму в игре Словения - Россия, которая состоялась на этой неделе в Мариборе. Напомним, что в этой встрече Дивеев забил гол, а россияне победили со счетом 2:1.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПФК ЦСКА, по данным проведенного обследования у защитника диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза.

"В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней", - говорится в сообщении "армейцев".

Напомним, что матч "Урал" - ЦСКА состоится уже в это воскресенье, 17 октября. Игра пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена".

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Дивеев пропустит матч ЦСКА с "Уралом" из-за травмы, полученной в сборной России

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Теги: Дивеев, ЦСКА, Урал, матч



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