13 Октября 2021
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Устроивший стрельбу у московской школы юноша - сын топ-менеджера "Лукойла"

Молодой человек в камуфляжной куртке, устроивший стрельбу возле московской школы №1260, задержан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного МВД.

Как оказалось - оружие, из которого была устроена стрельба - страйкбольное и принадлежит пятнадцатилетнему подростку.

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. По указанному в сообщении адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий стрелявший был задержан. Им оказался молодой человек 2006 года рождения, у которого было изъято страйкбольное оружие. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.

Напомним, сразу после сообщения о стрельбе некоторые ученики и учителя заперлись в классах и забаррикадировали двери партами и стульями.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки разработали инструкцию для сотрудников и учащихся образовательных учреждений на случай вооруженного нападения.

Telegram-канал 112 сообщил, что в доме школьника прошли обыски. Дома у мальчика, который увлекается страйкболом, обнаружили целый арсенал: два электрических и шесть спринговых пистолетов. Отец подростка, по информации канала, якобы является топ-менеджером "Лукойла" и занимает должность начальника управления стратегического правления нефтяной компании.

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Устроивший стрельбу у московской школы юноша - сын топ-менеджера "Лукойла"

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Теги: стрельба, стрелок, страйкбол



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Ранее 13.10.2021 16:26 Мск В Москве неизвестный устроил стрельбу около школы


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