В Москве неизвестный устроил стрельбу около школы

В Москве молодой человек в камуфляжной куртке устроил стрельбу из автоматического оружия рядом со школой №1260 на Университетском проспекте. Ему удалось скрыться с места инцидента, сейчас в городе введен план "Сирена", стрелявшего разыскивают.

По данным СМИ, в полицию об инциденте сообщила женщина, увидевшая подозрительного юношу с оружием недалеко от школы. Данных о пострадавших нет, предположительно, молодой человек стрелял в воздух.

На фото, распространяемых в Telegram-каналах, у молодого человека из рюкзака торчит предмет, похожий на карабин.

Между тем, сразу после сообщения о стрельбе некоторые ученики и учителя заперлись в классах и забакррикадировали двери партами и стульями.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки разработали инструкцию для сотрудников и учащихся образовательных учреждений на случай вооруженного нападения.