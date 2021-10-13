13 Октября 2021
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Хабиб Нурмагомедов, турнир, UFC (2018) | Фото: khabib.com

В сети обсуждают "шутку" Хабиба Нурмагомедова на счет избиения москвича дагестанцами

В сети и СМИ обсуждают "шутку" бойца Хабиба Нурмагомедова по поводу избиения москвича дагестанцами в метро.
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Резонансный инцидент произошел на прошлой неделе. Роман Ковалев в вагоне метро заступился за девушку, к которой приставали трое мужчин, они в ответ напали на него и сильно избили. История стала очень громкой в том числе и за счет визитов в больницу к Ковалеву власть имущих, например, мэра Москвы Сергея Собянина. На хулиганов завели уголовное дело, а Ковалеву другой визитер – глава СКР Александр Бастрыкин – даже вручил медаль "За доблесть и отвагу".

И вот сегодня Нурмагомедов в своем Instagram (где у него, к слову, почти 31 млн подписчиков) разместил сторис с фотографией Конора МакГрегора с подписью "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы".

Вероятно, Хабиб решил провести ироничную (как ему, вероятно, кажется) параллель между Ковалевым и МакГрегором. На последнего напали товарищи Нурмагомедова после поединка за титул в легком весе UFC в октябре 2018 года.

Ковалев заявил, что его такой юмор не задевает. "Думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу", - заявил Ковалев Газете.Ру.

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В сети обсуждают "шутку" Хабиба Нурмагомедова на счет избиения москвича дагестанцами

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Теги: хабиб нурмагомедов, роман ковалев, избиение, нападение



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