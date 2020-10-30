Хабиб Нурмагомедов пригрозил Макрону: "Да обезобразит Всевышний лицо этой твари"

32-летний Хабиб Нурмагомедов опубликовал провокационный пост в Instagram. Он обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в провокациях, высказал в адрес главы иностранного государства несколько проклятий.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите", - написал Хабиб, у которого 25 млн подписчиков в блоге.

"Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", - добавил боец MMA.

Этот пост лайкнули за полчаса более 480 тыс. раз. Под ним оставили более 31 тыс. комментариев.

Интересно, что еще несколько дней назад Нурмагомедова поздравлял с победой в очередном поединке президент России Владимир Путин, а уже спустя несколько дней российский лидер направил французскому коллеге вот такую телеграмму с соболезнованиями: "Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества". Эта телеграмма была отправлена по поводу теракта, во время которого исламский радикалист перерезал горло нескольким посетителям христианской церкви.