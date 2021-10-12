Путин назвал "главным врагом российского общества" низкие доходы миллионов граждан

Президент России Владимир Путин сегодня согласился с изменением прогноза по годовой инфляции, на которое пошло Минэкономразвития.

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Напомним, министерство Максима Решетникова изменило свой прогноз инфляции с оптимистичных 5,8% до 7,4% по году.

Глава государства на встрече с новоиспеченными депутатами Госдумы отметил, что "проблемы в экономике России еще остаются, инфляция превысит прогнозный уровень".

Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса в условиях повышенной инфляции. Также президент предложил с 2022 года индексировать маткапитал на фактическую, а не прогнозную инфляцию за предыдущий год. Напомним, в прогнозе на 2022-2023 гг. инфляция все еще составляет 4%, то есть правительство считает, что она будет в два раза ниже, чем сейчас.

Об индексации на фактическую инфляцию других социальных выплат, например, пенсий, президент не сказал. Зато назвал главного врага российского общества: "Главным врагом российского общества и угрозой стабильного развития страны являются низкие доходы миллионов граждан".