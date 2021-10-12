12 Октября 2021
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Общество В России Москва
Госдума, Государственная дума (2018) | Фото: duma.gov.ru

Новые депутаты Госдумы сбились в кучу и пришли на встречу с Путиным без масок

Новоиспеченные депутаты Госдумы, которые сегодня много и громко на своем первом пленарном заседании говорили об угрозе коронавируса, явились на встречу с президентом России в Кремль в "антисанитарном" виде.
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Так, судя по видео Telegram-канала RIA_Kremlinpool, парламентарии и не думали соблюдать социальную дистанцию, теснясь в прихожей Георгиевского зала Кремля. Они тесно общались, причем на многих не было масок.

Интересно, что все это происходит на фоне не только резкого подъема заболеваемости в стране, но и на фоне изменения расписания работы Госдумы. Чтобы не рисковать и не находиться слишком близко друг к другу, депутаты сегодня одобрили график с двумя пленарками в неделю вместо трех (такой график неизбежно отразится на количестве рассматриваемых законопроектов).

Также сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин (игнорируя масочный режим) заявил, что только 70% нового состава парламента вакцинировано. Более 20 человек отсутствовало из-за болезни на первом заседании Госдумы.

То, что депутаты сами поехали к Владимиру Путину в Большой Кремлевский дворец, а не он к ним на Охотный ряд, тоже объяснялось соображениями безопасности. Парламентарий Сергей Обухов рассказал, что всех их привезли на автобусах. Накануне они сдали три ПЦР-теста.

По некоторым данным, парламентариям при этом запретили брать с собой на встречу с президентом папки и портфели, исключение сделано для дамских сумок.

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Новые депутаты Госдумы сбились в кучу и пришли на встречу с Путиным без масок

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Теги: госдума, ответственность, масочный режим, социальная дистанция



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